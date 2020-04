OM : « Le meilleur chez les jeunes? C’est Lihadji ! « 

Le minot de l’OM, Alexandre Phliponeau s’est entretenu avec Chronos, média qui diffuse les matchs de la N2. Le milieu de terrain a évoqué les choix d’André Villas-Boas ainsi que le joueur qui l’impressionne le plus.

Ce vendredi, Alexandre Phliponeau a répondu aux questions des journalistes de Chronos. Le minot de l’Olympique de Marseille a évoqué le fait que ses anciens coéquipiers en N2, Ake et Perrin évoluent avec les pros.

Lihadji, on sent qu’il est technique et que c’est inné chez lui — PHLIPONEAU

Chronos l’a également questionné sur son coéquipier le plus impressionnant en N2. Selon lui, il n’y a pas de doute, c’est Lihajdi !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « J’aurais besoin de plus de temps de jeu l’année prochaine »

Le coach Villas-Boas fait ses choix, je ne suis pas jaloux d’Ake ou Perrin, ce sont mes potes ! Mais on travaille, on s’entraîne avec les pros. C’est déjà une chance de progresser, y a vraiment une différence d’intensité par rapport à la National 2. C’est plus compliqué physiquement, y a une exigence supérieure à avoir avec les pros. Le meilleur de notre groupe de N2? Lihadji ! On sent qu’il est technique et que c’est inné chez lui.

Alexandre Phliponeau – Source : Chronos

POUR VOIR L’INTERVIEW D’ALEXANDRE PHLIPONEAU EN INTEGRALITE