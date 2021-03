OM : « Le mercato a tué le projet McCourt ! »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille diffusé ce lundi en direct sur YouTube et Twitch. Nicolas Filhol fait le bilan des mercato de l’ère Eyraud, et ce n’est pas fameux…

Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président de l’Olympique de Marseille… L’occasion de faire le bilan de son ère dans notre émission Débat Foot Marseille diffusé en direct sur YouTube et Twitch ce lundi. Pour Nicolas Filhol, il y avait vraiment mieux à faire avec le budget initial inséré par Frank McCourt.

A LIRE AUSSI : OM : Les nouvelles ambitions (démesurées?) de Frank McCourt…

« Le mercato a tué le projet sportif mais ce n’est pas uniquement ça qui a tué le projet global. Eyraud a tué le projet global avec d’autres choses. 200M€ pour faire une équipe, ce n’est pas beaucoup aujourd’hui mais tu avais une base. Si ça avait été fait plus intelligemment, avec cet argent tu pouvais faire quelque chose de sympa. La première erreur, c’est de prendre Payet en tête de gondole. Il a été bradé quand il était au top de sa forme et tu le fais revenir pour le double avec un salaire monstrueux équivalent à ce qu’il touchait en Angleterre lissé sur 5 voire 6 ans. Là, il est prolongé en plus. Après, les Pat’ Evra qui coûte un bracage, Sertic petit arrangement… Mis à part Sanson, le mercato c’était plantade ! » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (01/03/21)

POUR VOIR OU REVOIR L’EMISSION EN INTÉGRALITÉ