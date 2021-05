OM : Ce que Thauvin a dit à ses coéquipiers dans le vestiaire…

Florian Thauvin a disputé dimanche soir sa dernière rencontre sous le maillot de l’Olympique de Marseille. L’ailier français a tenu à faire un discours d’adieu dans le vestiaire après la victoire.

C’est la fin de l’histoire d’amour entre Florian Thauvin et l’Olympique de Marseille. Le natif d’Orléans a disputé son dernier match avec l’OM face à Angers ce dimanche. Pour sa dernière, Flotov n’a pas été décisif ni même très dangereux mais l’essentiel n’était pas là. C’était une partie chargée en émotion pour Thauvin, notamment à cause du tifo réalisé par les supporters en son honneur. A la fin du match, Florian Thauvin a livré un émouvant discours d’adieu à ses coéquipiers.

« EMMENEZ-LE LOIN NOTRE CLUB » — FLORIAN THAUVIN

Dans le vestiaire, le champion du monde a pris la parole devant ses coéquipiers et les membres du staff.

« Je voudrai remercier les dirigeants, Pablo, le coach parce qu’ils m’ont témoigné leur confiance jusqu’au bout. J’ai pris la décision de quitter le club parce que je pense que c’était le moment pour moi de voir autre chose, tout simplement. J’étais pas prêt à 100% pour repartir dans le projet. Le club, Pablo et le coach méritent, et vous aussi, un joueur qui était prêt à 100%. Je vous souhaite le meilleur à tous. Merci, merci encore et emmenez-le loin notre club ! » Florian Thauvin — Source: Olympique de Marseille (18/05/2021)