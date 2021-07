OM: Le message de Pau Lopez aux supporters

Les accords étaient déjà trouvés mais l’Olympique de Marseille a officialise réellement l’arrivée de Pau Lopez il y quelques jours. Le gardien de but rejoint l’OM en prêt en provenance de l’AS Roma. Il arrive pour concurrencer Steve Mandanda, figure emblématique…

Le nouveau gardien de but de l’Olympique de Marseille a adressé un message aux supporters de l’OM :

On remarque la passion qui entoure l’OM– Lopez

« On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans et la nouvelle ambition du club. J’espère découvrir tout cela rapidement. Je connais peu de choses sur la ville. C’est ma première fois à Marseille, mais on m’en a beaucoup parlé de façon très positive. Les Marseillais sont très accueillants. C’est un peuple issu de communautés différentes qui te fait sentir le bienvenu rapidement. Quand tu viens de l’étranger, c’est quelque chose de très appréciable. Évidemment, vu de l’extérieur, hors de France, on remarque la passion qui entoure l’OM, le type de jeu sur le terrain, tous ces supporters qui vont au stade assister à chaque match, ça se voit depuis l’étranger. Merci pour l’accueil qui m’a été réservé à Marseille. J’espère être digne de votre confiance et de vous rendre encore plus fiers de l’OM. J’espère qu’on fera une grande saison ensemble » Pau Lopez— Source: Site de l’OM (21/07/21)

« Merci pour l’accueil qui m’a été réservé à Marseille » Première interview pour @paulopez_13 🎙 Notre nouvelle recrue évoque ses ambitions, ses motivations pour venir au club, sa relation avec @AlvaroGonzalez_ 💙 La vidéo complète👉 https://t.co/X9MHVenXxj pic.twitter.com/lEdZn9Rlqq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

UNE OPTION D’ACHAT POUR LA SAISON 2022/2023?

Le club marseillais avait trouvé un accord avec l’AS Roma pour un prêt d’une saison et l’a officialisé. L’OM affirme avoir trouvé un accord avec le gardien de but pour le prêt d’une saison. L’Espagnol devait rejoindre le club dès le 17 juillet mais cela n’a été officialisé que ce lundi 19. L’AS Roma a publié ce samedi les détails de cette opération !

« Le club peut confirmer que son gardien de but, Pau Lopez, a rejoint le club français de l’Olympique de Marseille pour un premier contrat de prêt. Lopez, 26 ans, rejoint le club de Ligue 1 à titre provisoire jusqu’au 30 juin 2022, pour un montant initial de 720.000 euros. Divers bonus sont inclus, lesquels pourraient augmenter la somme totale au maximum de 500.000 euros. Dans le cadre de l’accord, Marseille est obligé de rendre le transfert permanent si certains objectifs sportifs sont atteints. Cette indemnité de transfert a été fixée à 12 millions d’euros » AS Rome – Source: Twitter (17/07/21)