OM: Le message de prévention de Morgan Sanson !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a suspendu ses entraînements alors qu’ils étaient maintenus jusqu’à présent. Morgan Sanson s’occupe comme il peut et alerte la population…

Le coronavirus a fait suspendre le championnat français. La Ligue 1 est suspendu depuis ce vendredi ainsi que les entrainements marseillais depuis dimanche. En attendant le confinement total, comme tout le monde les joueurs de l’OM tue le temps comme ils peuvent. Morgan Sanson a posté une photo sur twitter en famille et en a profité pour alerter la population face au non-respect des recommandations du gouvernement.

Le message posté sur twitter :

Plus de match jusqu’à nouvel ordre, une période inédite qui commence… Mais beaucoup de temps à consacrer à sa famille 👨‍👩‍👧‍👧 Prenez soin de vous, de vos proches et suivez les recommandations… la santé avant tout c’est le plus important! #StayAtHome 🙏🏼⭐️🙌🏼❤️ pic.twitter.com/5YCZpLPwcu

— Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) March 16, 2020