OM: Le montant maximum des droits TV fixé par Canal +?

Après le fiasco Médiapro, Canal + avait récupéré l’exclusivité des matchs du championnat de France. Invité sur le plateau de RMC, Maxime Saada a donné la position de la chaîne cryptée pour la saison prochaine.

La Ligue 1 reprend dans deux mois, et il n’y a toujours pas de diffuseurs officiels pour la période 2021-2024. Alors que Canal + semble temporiser, les clubs français s’inquiètent car ils n’ont aucune visibilité sur leurs prochains revenus liés aux droits TV.

La moyenne, c’est 650 millions d’euros par an– Saada

« On ne sera pas très loin des cycles précédents. La moyenne, c’est 650 millions d’euros par an depuis 2005. Le produit s’est détérioré, mais on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. La valeur est au maximum à la hauteur des cycles précédents. Canal, seul, c’est compliqué. Si je devais diffuser toute la compétition et verser les montants attendus par la Ligue, il faudrait que j’augmente le prix de Canal+. Vous avez vu la situation de Mediapro, à 25 euros, ça ne marche pas. La seule question, c’est combien l’abonné est-il prêt à payer ? Je ne pense pas qu’on rentabilisera l’investissement si on dit demain qu’on a les dix matchs et qu’il faut payer 40 euros. Si on arrive à monter un dispositif avec Canal et beIN, on diffuserait l’expérience Ligue 1 dans sa totalité. On est dans une logique de valorisation du produit. Les premières discussions avec Vincent Labrune , c’est sur le produit. Le sujet c’est l’attractivité de tous les matchs. » Maxime Saada— Source: RMC