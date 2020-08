OM : Rolland Courbis recadre Dimitri Payet (pour avoir chambré le PSG)

Le chambrage de Dimitri Payet envers le PSG n’en finit plus de défrayer la chronique. Cette fois ci, c’est Rolland Courbis qui a réagit au tweet du vice capitaine de l’OM !

Après Eric Di Meco, c’est son confrère de RMC Rolland Courbis qui s’est exprimé au sujet du Tweet moqueur de Dimitri Payet posté après la finale de ligue des champions. Invité de l’émission Top Of The Foot, l’ancien joueur et coach de l’OM n’a pas apprécié ce tweet. Et il l’a fait savoir en attaquant frontalement Payet

« J’AI TROUVÉ CELA DÉPLACÉ »

« J’ai trouvé cela déplacé, je suis d’accord avec Eric (Di Meco, ndlr). Je ne m’y attendais pas du tout, j’ai été surpris et pour tout dire un peu déçu… Autant je trouve marrant, entre supporters, de se chambrer, mais là que des joueurs en activité s’expriment comme ça, j’ai trouvé ça déplacé. »

Rolland Courbis. Source : Top Of The Foot, 24/08/2020

Les joueurs du PSG auraient également moyennement appréciés eux aussi ce chambrage du Réunionnais. Même si le match est dans 3 semaines (13 septembre), le classique PSG-OM est d’ores et déjà lancé !