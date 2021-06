Le nouveau recruteur de l’OM « a permis à Manchester d’être placé sur tous les gros dossiers de jeunes »

« Il est dynamique, à l’affût. C’est un gros travailleur, note un observateur attentif. Il a su se faire son réseau avec discrétion, calme et humilité. C’est un recruteur posé, ce que les familles des jeunes joueurs apprécient. À Manchester, il a fait un énorme boulot sur les championnats de jeunes. Tu pouvais le croiser à un rassemblement interdistricts en Rhône-Alpes, puis à un match de U15 dans le Sud-Ouest. Il a une forte connaissance des joueurs, et il reste proche de ceux qu’il recrute, à l’image d’Hannibal Mejbri à MU. Il a surtout permis à Manchester d’être placé sur tous les gros dossiers de jeunes, en les ciblant d’abord, puis en établissant le contact avec les familles et les agents. En un mot, il est fiable. » Patrick Gabriel— Source: La Provence (04/06/21)