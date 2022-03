OM : Le nouvel entraineur du FC Bâle commence par une lourde défaite !

Dans 9 jours, plus précisément le jeudi 10 mars, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle au stade Vélodrome à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Conference League. Le club suisse n’est pas au mieux…

Le club suisse est en plein doute, il vient de limoger son entraineur pour nommer son ancien adjoint Guillermo Abascal. Ce dernier a débuté ses nouvelles fonctions par un gros match face au leader du championnat, FC Zurich. Les Bâlois se sont inclinés 2-4, ils restent 3e mais maintenant à à 13 points de leur adversaire. Une sacrée désillusion pour le FC Bâle 10 jours avant de jouer l’OM…

Le journaliste Valentin Schnorhk a eu la gentillesse de nous parler du club suisse. Il nous a expliqué le contexte, mais aussi un mercato hivernal très actif avec deux gros départs. De plus, le FC Bâle vient de virer son coach et son jeune remplaçant va débuter ce weekend.

Entraineur viré la semaine dernière !

Comment le FC Bâle joue ? Cela va être compliqué car ils ont viré leur coach, Patrick Rahmen lundi. Il jouait en 4231 ou 433. C’était critiquable dans le sens ou c’était surtout les individualités qui faisaient la différence. Collectivement il n’arrivait pas à trouver une harmonie, on ne savait pas vraiment ce qui était prévu avec ballon, sans ballon. Mais vu que les individualités sont fortes, globalement c’est un bon effectif, tu fais des différences. Le propriétaire estimait qu’il n’y avait pas assez de spectacle avec Rahmen, ce n’était pas un jeu défensif mais on ne prenait pas un plaisir fou à regarder cette équipe. Ils ne méritaient pas forcément toujours leur victoire. C’est étonnant comment Rahmen a été viré 2 jours après avoir gagné 3-0 face à Lausanne. Celui qui le remplace c’est son adjoint, Guillermo Abascal qui était arrivé en décembre dernier. Il n’a jamais été footballeur pro, c’est un jeune entraîneur de 32 ans avec une réputation de jeu offensif avec des systèmes innovants, il a entraîné les jeunes du FC Séville, en seconde division suisse et en Italie. Il n’a jamais eu une équipe comme ça entre ses mains. Son premier match sera dimanche face au leader, Zurich. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)