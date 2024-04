OM : Le pari de Nabil Djellit sur la qualification des Marseillais face à Benfica !

Ce jeudi l’OM se déplace à Lisbonne pour y affronter Benfica. Pour Nabil Djellit, la qualification des Marseillais est annoncée !

L’OM est en quart de finale d’Europa League malgré sa faiblesse en Ligue 1 avec trois défaites consécutives face à Rennes, le PSG et le LOSC. Ce jeudi, les Olympiens se déplacent à Lisbonne pour y affronter Benfica et tenter de prendre un avantage avant le match retour au Vélodrome.

S’ils ne passent pas, j’offre ma veste — Djellit

Le plateau de la Chaîne L’Equipe a lancé le débat sur cette rencontre entre l’OM et le club portugais. Pour Nabil Djellit, la qualification des Marseillais est quasiment assurée… Si bien que le journaliste lance un pari ! Il offrira sa veste au présentateur si ce n’est pas le cas.

« Bien sûr que je suis enthousiaste pour ce match ! Benfica vs Marseille, on convoque le poids de l’histoire. On parle de deux clubs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, ce qui n’est pas le cas d’autres équipes qui sont à l’affiche en Ligue des Champions. Je vous annonce que Marseille passe. S’ils ne passent pas, je vous offre ma veste », a lancé Nabil Djellit sur le plateau de l’Equipe de Greg.

Riolo n’est pas aussi enthousiaste

Daniel Riolo n’est pas optimiste concernant la confrontation entre l’OM et Benfica. Il s’est exprimé ce lundi dans l’After Foot sur RMC. « Le rebond est difficile à envisager quand tu sais que ne gagne jamais là-bas (au Portugal, ndlr). Éliminer Benfica en aller-retour, aucune équipe française ne le fait… Certes Benfica est moins bien en ce moment, mais techniquement ils restent supérieurs. Il faudrait que l’OM affiche un mental totalement retrouvé jeudi, là-bas dans l’ambiance qu’on connaît, quand tu sais que même après un match très réussi contre Villarreal ils se sont écroulés au retour, quand tu vois l’équipe et les résultats… C’est très difficile d’imaginer l’OM passer. Je pense que la situation de l’OM en ce moment est pire que le niveau de l’équipe. C’est trop gros. Le travail a été mal fait, la préparation a dû être complètement foireuse et les joueurs sont plus nuls que leur vrai niveau. Ils sous-performent ».