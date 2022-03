OM : Le point commun entre Sampaoli et Galtier

Hier le journal l’Equipe a publié un gros dossiers sur les salaires des clubs de Ligue 1. Le PSG arrose le plus, l’OM est loin derrière mais second sur sa masse salariale. Le quotidien a aussi donné les salaires estimés des entraineurs, Jorge Sampaoli et Christophe Galtier sont au même niveau…

En effet, si Mauricio Pochettino touche un salaire stratosphérique 1100 000€ par mois, le podium est complété par Jorge Sampaoli et Christophe Galtier. les entraineurs de l’OM et Nice émargent à 330 000€/ mois. On retrouve ensuite Peter Bosz (Lyon), puis Clement (Monaco) et Genesio (Rennes). A noter que le pompier Pascal Dupraz dispose d’un des plus petits salaires de Ligue 1 à l’ASSE…

Les salaires mensuels estimés des entraîneurs de Ligue 1 selon l’Equipe

1. Mauricio Pochettino (PSG) 1 100 000 euros

2. Jorge Sampaoli (Marseille) 330 000 euros

– Christophe Galtier (Nice) 330 000 euros

4. Peter Bosz (Lyon) 250 000 euros

5. Philippe Clement (Monaco) 150 000 euros

– Bruno Genesio (Rennes) 150 000 euros

7. Jocelyn Gourvennec (Lille) 130 000 euros

8. Antoine Kombouaré (Nantes) 100 000 euros

9. Olivier Dall’Oglio (Montpellier) 95 000 euros

10. David Guion (Bordeaux) 90 000 euros

– Julien Stéphan (Strasbourg) 90 000 euros

12. Frédéric Antonetti (Metz) 80 000 euros

– Oscar Garcia (Reims) 80 000 euros

14. Gérard Baticle (Angers) 70 000 euros

– Christophe Pelissier (Lorient) 70 000 euros

16. Franck Haise (Lens) 65 000 euros

– Michel Der Zakarian (Brest) 65 000 euros

18. Bruno Irles (Troyes) 40 000 euros

19. Pascal Dupraz (Saint-Étienne) 30 000 euros

20. Pascal Gastien (Clermont) 25 000 euros

Salaires des entraîneurs de la Ligue 1 : Mauricio Pochettino et ses adjoints disposent de confortables rémunérations au PSG Le classement complet : https://t.co/VKuowps9l2 pic.twitter.com/CfCpu36lrT — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 22, 2022