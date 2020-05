OM : Le poste de DG chargé du football reste bien flou…

Le président Eyraud cherche un « directeur du football » depuis l’automne dernier. La Provence s’interroge sur le profil recherché et la nature du poste…

Interrogé vendredi sur RMC, Jacques-Henri Eyraud a expliqué : « J’ai voulu muscler l’organisation et je vais continuer à le faire. Dès l’automne dernier, je l’avais prévenu que je recruterais un directeur général chargé du football à la fin de la saison. » Du coup Andoni Zubizarreta va partir, même si l’accord final n’a pas été trouvé, et le poste de directeur général chargé du football reste un mystère…

Un DG du Football plus dédié au business global au dessus d’un directeur sportif ?

La Provence s’interroge et explique qu’un « cabinet de chasseur de têtes basé à New York et mandaté par le club olympien contacte depuis un mois environ différents candidats pour un poste qui ne ressemble pas exactement à celui-là. » L’ancien dirigeant de Saint-Étienne ou Guingamp, Vincent Tong-Cuong aurait décliné. Le média local précise que le poste est décrit comme « du business et du développement à l’international, notamment, mais aussi des interactions avec le directeur sportif ». Un poste qui semble bien loin du terrain et qui pourrait donc plus se rapprocher de celui occupé à l’OM par Laurent Colette, actuel DG. Du flou, rien que du flou…

Pour revoir le DFM de lundi