OM Mercato : Villas-Boas a reçu son offre de prolongation… Refus ! Négociations, coup de bluff ?

Cela avait été annoncé par Franck McCourt « himself » à Villas-Boas et confirmé par le groupe de l’homme d’affaires américain via l’AFP. Cette fois, plusieurs gros médias sont unanimes pour affirmer que le coach portugais a bien reçu une offre de prolongation jusqu’en 2022. Mais…

La Provence l’affirme, AVB a bien reçu par écrit « une prolongation d’une saison (soit jusqu’en 2022), aux mêmes conditions… » Une information confirmée par l’Equipe qui cite même un membre du club olympien : « Nous voulons le garder, nous travaillons donc à une prolongation ». Alors coup de bluff du président Eyraud et du propriétaire Franck McCourt ou réel envie de garder le coach ?

Zubi parti, mercato sans argent… Villas-Boas peut-il rester ?

Villas-Boas a clairement, et à plusieurs reprises, lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta. Mais le basque vient de partir « à l’amiable » dixit l’OM et ne sera donc plus le directeur sportif du club. Un choix qui suit l’annonce de l’arrivée attendue d’un directeur du football (dont on ne sait encore rien). De plus, AVB sait que le club doit vendre pour 60M€ rien que pour équilibrer les comptes. Sa volonté de disputer la Ligue des Champions en évitant d’être en mode « touriste » est donc clairement entamée. Enfin, l’OM attend toujours la décision et les possibles sanctions du Fair Play Financier.

Eyraud joue donc la carte de la prolongation, pour un coach aimé par les supporters et mais aussi les joueurs. Cette offre pourrait permettre de garder l’homme fort du sportif, mais dans des conditions très difficiles. La question d’un coup de bluff pour conserver le beau rôle et ensuite rejeter la faute sur le portugais afin de s’offrir un coach moins cher n’est pas non plus totalement à exclure…

D’autant que dans ce contexte, il est difficile d’imaginer l’entraîneur portugais accepter cette offre de prolongation. Alors que Téléfoot se montre optimiste, le média la Provence reste prudent en précisant que l’offre aurait été rejetée et l’Equipe plutôt pessimiste.

Selon la Provence, André Villas-Boas aurait d’ores et déjà refusé l’offre de prolongation. De plus, Valentin et Zubizarreta n’auraient pas trouvé d’accord ce lundi soir concernant leur départ du club. Tout va continuer ce mardi…

