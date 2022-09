OM : Le premier bilan d’Eric Di Meco !

Dans l’émission « Virage Marseille » diffusée sur BFM Marseille, Eric Di Meco s’est exprimé sur le début de saison de l’OM. Il dresse un premier bilan plutôt positif au vu du contexte et se compare aux autres équipes françaises.

« Il y a quand même beaucoup de positif ! »

« On arrive à cette fameuse trêve de fin septembre qu’on avait pointés dans le calendrier avec un enchainement de 7 matches et on peut tirer un premier bilan. Et c’est pour ça qu’au moment d’analyser ce match là et ce résultat là, on est un peu obligé de regarder ce qu’a fait l’OM globalement sur cette période qui était un petit peu folle et puis même de se comparer ! J’ai regardé un peu d’autres matches ce week-end et on se rend compte que beaucoup d’équipes tirent la langue à ce moment là. Même Paris hier soir, avec une équipe qui a beaucoup moins tourné que nous, je les ai trouvés émoussés. Lyon, qui ne jouent pas de coupe d’Europe, aussi. Rennes, qui est dans le même cas que nous, avait même des jours de repos en moins et on se rendait compte qu’a la fin, ça piochait un peu. Beaucoup de coachs parlent de fatigue en ce moment en Ligue 1 . C’est pour ça que ce match là, vu le résultat de cette semaine face à Francfort et surtout ce qui s’est passé sur le terrain, quand on regarde le classement aujourd’hui, tu vois que tu n’a pas perdu depuis le début de la saison, tu a une défense relativement hermétique juste derrière le PSG, tu met tes buts… Il y a quand même beaucoup de positif ! » Eric Di Meco – source : BFM Marseille – 19/09/2022

« Avec ce qu’il s’est passé à l’intersaison, je signe tout de suite ! »

« L’an dernier, on a confisqué un peu les débats à cause, ou grâce à cette deuxième place, et bien j’aimerais que ça tienne encore un peu. Parce que la y’a que dix matches, si on commence, alors qu’on est deuxièmes, à tout dézinguer pour deux matches moyens dans la semaine, ça ne serait pas honnête par rapport à ce qu’il s’est passé l’an dernier. Maintenant, bien sur qu’il y a des constats à tirer, mais moi là, à froid, si je regarde l’enchainement des matchs, avec ce qu’il s’est passé à l’intersaison, je signe tout de suite! » Eric Di Meco – source : BFM Marseille – 19/09/2022

