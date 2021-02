OM : Le président Eyraud a une « bouée de sauvetage » selon Di Meco

Contesté par la grande majorité des supporters marseillais, le président Eyraud peut s’appuyer sur son directeur sportif. Selon Eric Di Meco, Pablo Longoria est la bouée de sauvetage de JHE…

Sur RMC, Eric Di Meco a estimé que Pablo Longoria doit maintenant trouver le coach qui va pouvoir travailler en harmonie avec lui. Si tel est le cas, cela pourrait sauver le président Eyraud qui est clairement la cible des supporters marseillais.

🗣 « Je pense que Longoria a voulu marquer son territoire »

🔵⚪ Au lendemain de l’annonce choc de Villas-Boas, Eric Di Meco estime que le fameux « Head of football » de l’OM va prendre de plus en plus de place à Marseille #RMCLive pic.twitter.com/Phk9Nx7d7i

