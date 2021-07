OM : Le (probable) maillot third enflamme les réseaux sociaux

Après avoir officialisé la sortie des maillots domicile et extérieur depuis quelques semaines, un aperçu du troisième maillot aurait été révélé par le site spécialisé Footy Headlines. Cette tunique est critiquée par les supporters sur les réseaux sociaux.

C’est le dernier maillot que l’on attend. Le troisième maillot de l’OM n’est pas encore sorti. Cependant, le site spécialisé dans les nouveaux maillots, Footy Headlines a révélé ce matin un aperçu de ce à quoi il devrait ressembler. La tunique mêle du bleu clair et du bleu électrique avec l’inscription « Marseille » au centre du maillot. Sur le reste de la tunique, plusieurs logos de l’OM sont disposés en transparence.

LE MAILLOT third critiqué sur les réseaux sociaux

Peu après la sortie de l’aperçu du maillot third, les supporters se sont empressés de réagir sur les réseaux sociaux. La grande majorité d’entre eux semblent fortement déçus du design du maillot third de l’OM pour la saison à venir. Une pétition a même été lancé…

Puma Olympique de Marseille: Pour que le logo OM apparaisse sur le maillot third 2021/22 – Signez la pétition ! https://t.co/8fsVenWe1V via @ChangeFrance — OMnipresent⭐⭐ (@GSibione) July 29, 2021

On dirait un maillot qu’on trouve sur le marcher à 5€ nan ptn — koncrack (@PessiArnaud) July 29, 2021

Mdr c vraiment une catastrophe — Dimitri Boulette ⚪️Ⓜ️ (@Antoine_detp) July 29, 2021

C’est immonde 🤢 — Noctis (@Edenwolf83) July 29, 2021

Dégueulasse 🤮 — Kevin 💙⚪⭐ (@KevinDesanti04) July 29, 2021

C’est n’importe quoi ce maillot — Toma (@Jesuance) July 29, 2021

Ce n’est un secret pour personne, plusieurs habitants de la ville de Marseille portent des survêtements et maillots d’autres clubs. Il y a quelques années, les groupes de supporters de l’OM ont d’ailleurs affiché dans le Vélodrome des messages pour interdire les vêtements provenant d’autres clubs.

JE LUI AI ALORS PROPOSÉ DE LUI OFFRIR UN MAILLOT — ALVARO

Alvaro Gonzalez a eu l’expérience en allant dans la boutique de l’OM situé au pied du Stade Vélodrome. Le défenseur espagnol a trouvé une technique pour que ce supporter porte la tunique marseillaise !

« Avant le confinement, je suis allé dans une boutique du club, celle du Vélodrome . Il y avait un jeune avec le survêtement d’Arsenal et il me dit : ‘Alvaro, j’aime l’OM ». Je lui réponds : ‘Tu aimes l’OM et tu te balades avec le maillot d’Arsenal ?’ Je lui ai alors proposé de lui offrir un maillot. Je lui ai offert et il l’a mis devant le Stade. « J’aime l’OM et je porte un maillot d’Arsenal ! » Non ! Je lui ai dit : non tu dois le changer. Et il l’a fait ! »Alvaro Gonzalez – Source : Canal +