Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football club de Marseille avec L’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono et l’ancien entraîneur d’Endoume, Ludovic Leccese. Un extrait consacré à la signature définitive d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille.

Prêté par Schalke 04 pour la deuxième année consécutive à l’Olympique de Marseille Amine Harit a atteint la condition de l’option d’achat le week-end dernier et sera donc définitivement transféré au club phocéen. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d’euros environ.

Présents sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono et Ludovic Leccese ont donné leur sentiment sur l'international marocain.

La régularité chez un joueur professionel je pense que c’est le plus important

« C’est un bon coup quand il est régulier sur ses performences. C’est un joueur qui a des qualités, un gros potentiel technique, de l’activité, mais il n’est pas régulier. Il va te faire deux trois matchs super bons et il va disparaitre pendant 4 – 5 matchs… La régularité chez un joueur professionel je pense que c’est le plus important » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)

Le problème avec Harit c’est que tu lui a donné les clés de l’équipe, or il fait de très bonnes performances comme de très mauvaises. Le premier but qu’on prend contre Paris est pour lui, et ça te fait perdre le match… Il manque vraiment de régularité. Ce que je reproche à Tudor et pourtant je l’ai vraiment défendu, c’est qu’il aurait dû le faire souffler sur certains matchs et jouer un Payet. Après, pour seulement 5M€ c’est quand même pas cher payé pour un joueur de cette qualité là » Ludovic Leccese – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)

