OM : ‘Le problème c’est que les clubs sont gérés par des personnes qui ne comprennent rien au foot »

Extrait du dernier débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce Lundi. Le journaliste Romain Molina évoque avec Mourad Aerts les nouvelles stratégies de développement et de communication des club de football. Un extrait à voir en vidéo ci-dessous :

Romain Molina et notre journaliste Mourad Aerts évoquent les nouvelles stratégies économiques mises en place dans les clubs aujourd’hui. Le football semble ne plus être au centres de ces stratégies :

« Ce que je reproche aujourd’hui à ceux qui veulent investir dans le foot, ça m’arrive d’en avoir au téléphone, c’est qu’ils te parlent plus de digital, ou de marketing que de football …Moi je leur dis : »Mais tu sais que tu vas racheter un club de foot ? » Eyraud et le projet marseillais c’est exactement ça ! Par exemple, il faut savoir que dans les clubs les jobs de recruteur sont ceux qui sont les moins bien payés, et ils ne servent quasiment à rien. Alors qu’en théorie il devrait avoir une part essentielle… On investit jamais à ce niveau là, mais par contre on investit dans le digital… Dans des clubs comme Clermont on ne parle que d’externalisation de la marque, de trading de joueurs, de digital. C’est ce qui rend fou les gens. Sauf qu’ils ont oublié qu’un club de foot c’est avant tout du football. Si tu ramènes des bons joueurs et que ca travaille bien, les gens vont te suivre, tu n’as pas besoin de faire de communication, le foot parlera pour toi. Le Red Star par exemple, c’est géré par l’ancienne productrice « D’un gars une fille ». Elle connait rien au foot et elle est directrice du club avec un mec qui gère une salle de boxe, et qui lui-même ne connait rien au foot. C’est à dire qu’aujourd’hui tu as des gens à la tête des clubs dont le football n’est absolument pas leur spécialité. Et l’OM est juste un exemple parmi tant d’autres. » Romain Molina – Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Roman Molina :