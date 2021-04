OM : « Le problème de Payet c’est que ça ne dure jamais… »

Nouvel extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec notre invité Yacine Youssfi. Pour Nicolas Filhol, Dimitri Payet manque cruellement de constance dans son niveau de jeu.

L’OM a pu profiter d’un grand Payet ce vendredi face au Stade de Reims. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le numéro 10 fait son retour à un très bon niveau.

Son défaut majeur c’est l’inconstance — NICO

Malheureusement, cela intervient trop tard dans la saison, à 4 journées de la fin. C’est ce que lui reproche Nicolas Filhol dans notre Débat Foot Marseille diffusé ce lundi à 17h30 en direct. Il aimerait que le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille soit plus constant.

« Le problème de Payet c’est qu’il peut être bon même sans être aussi fit. Avec Bielsa, à West Ham, la saison dernière… Le problème c’est que ça ne dure jamais ! Son défaut majeur c’est l’inconstance. Il peut être très bon en début de saison prochaine mais une fois l’hiver arrivé, il va retomber dans ses travers et c’est ça le danger ! Mais il y a d’autres facteurs : il y a la perte de poids, on parle de 7kg ce qui n’est pas rien mais il y a aussi le changement de poste, il ne faut pas l’oublier. Depuis le départ de Villas-Boas, il a été recentré et il est beaucoup plus libre dans sa façon de jouer. Il est plus en canne physiquement, il marque, il faut marquer… Il se sent bien, il se sent fort. Payet, comme beaucoup de joueurs, quand il se sent bien, il fait les courses défensives etc. Il est bien physiquement, mentalement, il est Marseillais à vie. Il y a plein de facteurs positifs mais la question avec Payet c’est : jusqu’à quand? » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (26/04/21)

