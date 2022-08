OM : Le problème Tudor expliqué par Nabil Djellit

Sur les ondes d’Europe 1, le journaliste Nabil Djellit a tenté d’expliquer le problème qui règne entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et Igor Tudor.

L’Olympique de Marseille a connu quelques jours compliqués avec notamment une crise interne entre les joueurs et Igor Tudor. Une réunion aurait même été organisée afin d’aplanir ces tensions qui devenaient un problème afin de préparer au mieux le début de saison.

Le problème ce n’est pas tant Tudor, c’est plutôt qu’il arrive avec des méthodes diamétralement opposées à celles de Sampaoli — Djellit

Avant la rencontre face à Reims ce dimanche, le journaliste Nabil Djellit a tenté d’expliquer le problème Igor Tudor sur les ondes d’Europe 1. Pour lui, il s’agit surtout de la grosse différence entre son système et celui de Jorge Sampaoli auquel les joueurs étaient habitués.

A LIRE AUSSI : Payet : « Même si je suis le plus ancien, je ne suis pas non plus l’assistante sociale ! »

« On dit parfois que les résultats (en amicaux) ça ne veut rien dire parce qu’à la 50e minute on peut changer d’équipe… On peut faire une bonne première mi-temps puis perdre le match 2-1 parce que vous avez fait rentrer les jeunes ou changer d’équipe. Finalement, ça ne veut pas dire grand avec ce qui peut passer derrière. Mais là avec l’Olympique de Marseille, sur le contenu ça a été catastrophique et notamment le dernier match face à l’AC Milan qui était un match de gala… On peut nous dire qu’il ne fallait peut-être pas les jouer mais non je suis désolé. C’est le 2eme du championnat de France, ils peuvent quand même s’étalonner face à des grandes équipes européennes. Au bout d’une mi-temps, c’était terminé. Il a ouvert le banc du côté du Milan. Après, on parle de Tudor, on parle de Sampaoli mais on oublie quelqu’un dans cette histoire quand même. C’est Longoria, le président, c’est lui qui a choisi ce coach. Et très vite d’ailleurs. Le problème ce n’est pas tant le coach, c’est plutôt qu’il arrive avec des méthodes diamétralement opposées à celles de son prédécesseur et un effectif qui n’est pas totalement en adéquation avec ce qu’il demande. En gros aujourd’hui dans le football moderne, c’est comme ça, c’est de la transition, il faut courir. C’est sûr que des joueurs qui ont pris certaines habitudes ou des joueurs plus jeunes avec un certain statut, c’est difficile de changer le logiciel. Le bas qui blesse, plus que Tudor c’est qu’il est arrivé au dernier moment et c’était trop brutal pour les joueurs. Si Sampaoli avait dit plus tôt qu’il partait et que lui il était arrivé plus tôt, on aurait peut-être pas autant de remous. » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (06/08/22)