Payet : « Même si je suis le plus ancien, je ne suis pas non plus l’assistante sociale ! »

Dimitri Payet était hier en conférence de presse. Il est forcément revenu sur l’actualité chargée de l’OM en ce début de saison mais aussi son rôle à lui en particulier, en tant que plus ancien du vestiaire. Se sent-il investi d’un devoir de propager un discours apaisé à ses partenaires ? Sa réponse…

« J’ai aussi mes performances personnelles à gérer »

« C’est un peu ce que j’essaye de faire depuis deux ans. J’essaie de prendre un peu sur moi-même et de gérer les situations qui peuvent sembler difficiles voire les mini-crises qu’on peut avoir. Mais je pense qu’on a un groupe qui est sain et lorsque vous avez ça, c’est plus facile à gérer. J’ai aussi mes performances personnelles à gérer même si je suis le plus ancien, je ne suis pas non plus l’assistante sociale à dire « je vais régler tous les problèmes qu’il y a dans le vestiaire ! » Je pense qu’on est des grands garçons. Même s’il y a des frictions, ça fait partie d’un groupe. Il faut se dire les choses, c’est comme ça qu’on avance. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse

Pour revoir l’intégralité de la conférence de presse du capitaine marseillais :

« Dimitri Payet n’a jamais demandé à voir le président »

« »Le groupe travaille travaille bien en tout cas. On travaille très dur. Mais oui, on a la même ambiance que l’année dernière. Tout va bien. (…) Dimitri Payet n’a jamais demandé à voir le président. Il n’y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d’aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu’il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne. » Dimitri Payet – Conférence de presse (05/08/2022)

