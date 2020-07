OM : Le projet McCourt (finalement) bien aidé par Boudjellal et Ajroudi ? La théorie de France Football…

Depuis la médiatisation du projet de rachat de l’OM, de grosses interrogations existent autour du porteur du projet : Mohamed Ajroudi. Le dossier de la Vente OM agite avec force l’actualité du club. Pourtant aux dernières nouvelles, les actuels propriétaires ne seraient toujours pas vendeurs…

Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont omniprésents dans les médias, cela pourrait finalement jouer en la faveur de Frank McCourt. D’après le journaliste de France Football, Patrick Sowden, cela permet à Frank McCourt de retrouver du crédit.

Même les plus fadas des supporters de l’OM ne veulent pas tomber dans le panneau