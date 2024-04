OM : Le ras le bol de la femme de Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 0-2 face au PSG ce dimanche. Blessé et en tribune lors de ce match, Jonathan Clauss a été obligé de quitter le stade Vélodrome dès la mi-temps car il s’est encore fait cambriolé. Sa femme a affiché son exaspération…

Le latéral de 31 ans s’est blessé lors du match amical avec l’équipe de France face au Chili et forfait pour plusieurs semaines. Clauss a encore été cambriolé pendant le match, la compagne du joueur, Pauline, l’a révélé via son compte Instagram : « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps, hier (dimanche). Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant. Heureusement qu’on avait pris le réflexe de garder Praline (leur chien, ndlr) les soirs de matchs ».

Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant

En fin de contrat en juin 2025, et poussé vers la sortie en janvier dernier par la direction, Jonathan Clauss pourrait ne pas poursuivre sa carrière à l’OM après la saison actuelle, aussi à cause de cette situation difficile pour lui et sa famille. Le Tricolore réalise en tout cas une saison intéressante – 37 apparitions, 4 buts, 10 passes décisives.

Le Vélodrome a pu observer en direct la blessure de Jonathan Clauss lors du match entre la France et le Chili. Le piston droit devrait être absent pour plusieurs semaines comme l’explique La Provence ce mercredi. En effet, le quotidien local affirme qu’il devrait être de retour dans 3 à 4 semaines pour l’OM. Sa présence face au PSG est actée, il pourrait potentiellement être de retour pour le match retour face à Benfica le 18 avril prochain.

L’inquiétude de Soultanian

Les blessés s’enchaînent à Marseille, comme une malédiction tombée sur le club depuis la trêve internationale. RMC a enregistré un podcast After Marseille avec Nicolas Vilas. Le journaliste a questionné Alain Soultanian, ancien kiné du club qui connaît bien Jean-Louis Gasset. Après avoir évoqué le coach, l’ancien de l’OM se dit inquiet pour les Marseillais. « Jean-Louis Gasset… ça ne se décrit pas Jean-Louis, ça se vit ! Ça se vit au quotidien. C’est quelqu’un de merveilleux, compétent, il connaît le boulot. J’ai un grand respect pour Jean-Louis, un grand respect. C’est un monsieur. Les blessés? Bien sûr que je suis inquiet ! Voilà, j’ai répondu à votre question », ironise l’ancien kiné de l’OM.