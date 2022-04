OM : Le regret de Mandanda

Alors que l’OM aurait pu sortir avec une victoire plus large face au PAOK hier soir, Steve Mandanda a préféré se satisfaire de la bonne option prise par son club en vue du match retour.

A l’instar du succès contre Bâle au Vélodrome lors des 8e de finale, cette courte victoire 2-1 face au PAOK est vu presque de manière trompeuse au vu des nombreuses occasions franches des olympiens tout au long du match.

Après le match, au micro de W9, Steve Mandanda a souhaité retenir l’essentiel et la victoire, même s’il pointe du doigt un début de seconde période déterminant.

On aurait aimé gagné plus largement – Mandanda

« De la déception, non, car on a gagné ce match et il faut le signaler. Mais on aurait aimé gagner plus largement. Car en première période notamment, on était vraiment dominateurs. Cela nous arrive un peu trop souvent de mal repartir après la pause, c’est quelque chose qu’on doit changer pour cette fin de saison. Cette entame de seconde période nous coûte cher. Maintenant, comme je l’ai dit au départ, c’est une victoire importante. Il va falloir aller là-bas et conserver ce score, même gagner pour se qualifier et continuer cette aventure. » Steve Mandanda – Source: W9 (07/04/2022)

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a regretté le faible écart au tableau d’affichage. Il estime que l’OM aurait du plier la confrontation dès le premier match.



Je suis déçu parce que l’écart au score est mince – Sampaoli

« Je suis déçu parce que l’écart au score est mince. On aurait pu presque se qualifier aujourd’hui au vu de la différence de niveau entre les deux équipes. Il faut quand même valoriser la victoire et préparer le match de dimanche (31e journée de Ligue 1 contre Montpellier à 21h) », a indiqué le coach argentin, tout en déplorant les absences de Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng au match retour pour suspension: « Ça ne sera pas simple d’avoir des absents, mais c’est comme ça. Je trouve que pour une équipe qui propose autant de jeu, on reçoit trop d’avertissements. » Jorge Sampaoli – Source : RMC SPORT (07/04/2022)

