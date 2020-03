OM : Le retour de Thauvin inquiète Pierre Ménès…

L’OM a laissé filer deux points face à Amiens vendredi soir. Alors qu’André Villas-Boas a pointé du doigt son propre coaching une fois l’énervement passé, Pierre Ménès s’inquiète lui du retour de Florian Thauvin…

Sur le plateau du Canal Football club, Pierre Ménès a expliqué que pour lui le retour de l’ailier pouvait constituer un problème à court terme. Il estime que Florian Thauvin va mettre du temps à retrouver son niveau et que son entrée peut déstabiliser l’équipe…

« Je ne les trouve pas relâchés plutôt excessivement nerveux. Je ne suis pas sûr que le retour de Thauvin soit une bonne nouvelle pour l’OM. Pour lui oui, ça le sera à long terme pour l’OM ou son prochain club, mais on a un joueur qui n’a pas joué depuis plus de 6 mois qu’il faut intégrer dans un collectif très restreins. On ne peut pas lui mettre l’égalisation d’Amiens sur le dos mais force est de constater que les sorties de Sanson et Payet ont grandement déstabilisé l’équipe. Villas-Boas a déjà annoncé que Thauvin ne serait pas titulaire lors des deux prochains matches (face au MHSC et au PSG), son intégration ne va pas être simple pour l’OM… » Pierre Ménès – source : Canal+