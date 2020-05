OM: Le rêve ambitieux de Alvaro !

Le défenseur central marseillais a réalisé une très bonne saison. Alors qu’il pourrait jouer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière, l’espagnol a un rêve ambitieux…

Recruté à l’été 2019, Alvaro est une vraie réussite. Très agressif, il a su former une paire complémentaire avec Duje Caleta-Car en défense. Sa belle saison l’amène à rêver de la Roja, un rêve qu’il a évoqué au micro de RMC…

Il y a beaucoup d’internationaux à l’OM, pourquoi pas moi– Alvaro

« Jouer la Ligue des champions nous permet d’avoir une exposition plus importante, c’est un atout. Au mois de mars, il devait y avoir l’annonce d’une sélection et une partie de la presse espagnole évoquait mon nom comme possible candidat. Franchement, c’est aussi mon rêve. Mon premier était de réussir à se qualifier pour la C1 avec l’OM. Mon autre ambition ultime est d’accrocher une place au sein de la sélection espagnole. Il y a beaucoup d’internationaux à l’OM, pourquoi pas moi… » Alvaro— Source: RMC Sport