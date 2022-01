OM : Le rêve d’Eric Di Meco pour cette fin de saison !

Interrogé par RMC sur les ambitions que l’Olympique de Marseille doit avoir en Conférence League, Eric Di Meco a exprimé sa volonté de voir son ancien club soulever la Coupe !

Après une saison en Ligue des Champions catastrophique, l‘Olympique de Marseille a réussi à accrocher une place en Europa League. Malgré Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, l’OM n’a pas passé les poules de la compétition et a été reversé dans la nouvelle compétition européenne : la Conférence League.

Peut-être que pour une équipe comme l’OM, cette coupe est au niveau — Di Meco

Le prochain match sera un seizième de finale face à Qarabag en Azerbaïdjan… Un club abordable mais d’autres plus grosses équipes européennes sont présentes comme Leicester, l’AS Roma, PSV Eindhoven… Interrogé au sujet des ambitions de l’OM dans cette compétition, Eric Di Meco veut les voir la remporter !

« Certains considèrent que ce n’est pas assez haut alors qu’on n’a même pas été capable de gagner la Ligue Europa. On fait les ronflants alors qu’on n’est même pas capables de gagner la Ligue Europa en France. Le PSG est bien content d’avoir la Coupe des Coupes ? On n’est pas en position de faire les ronflants en coupe d’Europe. On fait la fine bouche. Peut-être que pour une équipe comme l’OM, cette coupe est au niveau. Attendez de voir un quart ou une demie et vous verrez ce que ça va générer. Il y aura un engouement particulier à Marseille. Cela fait 11 ans qu’on n’a plus rien gagné. On est conscient du niveau qu’on a et du niveau du football français » Eric Di Meco – Source : RMC