OM : « Le Rongier de l’Automne dernier semble bien loin… »

L’OM a encore été en difficulté à domicile et cette fois face au FC Metz samedi soir. Sans un but un peu miraculeux à la dernière seconde, la défaite aurait été méritée. Voici la note et l’appréciation de valentin Rongier sur cette rencontre.

L’OM avait pourtant montré de l’envie en première période, un bloc plus haut et du pressing. Mais encore une fois, le manque de justesse technique, les mauvaise choix et un collectif encore en rodage ont avorté les actions marseillaises. La seconde période sera bien plus terne et Metz ouvrira logiquement le score face à une défense endormie. Il aura fallu l’entrée de Khaoui et Radonjic pour aller offrir un centre parfait à Morgan Sanson à la dernière minute de jeu. 1-1, flatteur pour l’OM… Physiquement, les olympiens n’y sont pas, il faut espérer que cet effectif oublie cette préparation tronquée par le Covid après la prochaine trêve internationale.

La note Valentin Rongier : 3,5/10

Son appréciation