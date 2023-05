OM : Le splendide but de Touré !

Isaak Touré a été prêté pour la fin de saison par l’Olympique de Marseille à l’AJ Auxerre. Le jeune défenseur est en train de réussir une très belle demi-saison dans l’Yonne…

Encore titulaire hier après-midi avec l’AJA contre Clermont, le longiligne défenseur a ajouté à sa solide prestation défensive, un très joli but ! De l’extérieur après s’être projeté aux avant-postes et participé à la construction de l’action.

Un but qui n’aura malheureusement pas été suffisant pour empocher les trois points puisque l’ancien olympien, Saïf-Eddine Khaoui a égalisé pour Clermont en seconde période. Score final, un but partout.

À noter également que Isaak Touré est sorti à vingt minutes du terme sur blessure.

Auxerre est seizième, deux points au dessus de Nantes, premier relégable après cette trente-quatrième journée de Ligue 1.

⏱ 54′ ⚽ BUUUUUUUTTTTT de Saïf-Eddine Khaoui !!! Sur un centre de Neto Borges, l’international tunisien ne laisse pas passer l’opportunité d’égaliser 🔥 🔵⚪️ 1⃣ – 1⃣ 🌋 #AJACF63 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 7, 2023

« L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille ! »

« L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. » Julien Benbouali ((L’Yonne Républicaine) – Source : FCM