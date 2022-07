OM : Le staff 100% italien d’Igor Tudor officiellement dévoilé !

Comme annoncé par l’Equipe, le staff d’Igor sera donc 100% italien, après Camoranesi comme entraîneur adjoint, c’est Brambilla qui sera son entraineur des gardiens, Spignoli son préparateur physique et Maiuri son analsyste vidéo.

Mais qui accompagnera Tudor et son adjoint Camoranesi ? Comme pressenti par L’Equipe, le nouvel entraîneur de l’OM s’est entouré d’un staff issu de son expérience italienne, en tant que joueur et entraîneur.

Antonello Brambilla sera l’entraîneur des gardiens, il est notamment passé par la Sampdoria en 2015, puis à Cagliari et était depuis 2020 à Watford. Il retrouvera Spignoli qu’il a côtoyé cette saison jusqu’en janvier, au poste de préparateur physique dans le club anglais. Carlo Spignoli connaît d’ailleurs très bien la Ligue 1, lui qui était le préparateur physique de Monaco après le retour du club en Ligue 1, entre 2013 et 2019. Il aura également participé à la folle saison de 2018 en remportant le titre de champion de France. Enfin l’analyste vidéo sera comme c’était annoncé un peu plus tôt Giuseppe Maiuri, qui était à la Juventus depuis 2014, où il aura croisé la route d’Igor Tudor lorsqu’il était adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021.

Je veux m’adapter au championnat, choisir des joueurs adaptés à la Ligue 1

« On va jouer beaucoup de matchs, je n’ai pas de problèmes à mettre un joueur de 20 ans s’il est le meilleur. C’est le terrain qui décidera. Il y aura une base de 15-16 joueurs qui auront plus de minutes que les autres, mais les autres pourront aussi être décisifs dans les matchs importants. L’objectif principal est de bien faire, d’avoir une identité claire. L’objectif est toujours de gagner, de réussir à remporter les matchs. Les supporters, au vue de l’histoire du club, ont beaucoup d’attentes. Ca passe par le travail quotidien pour obtenir des résultats qui complètent nos objectifs. Il y aura une partie d’Italie en moi. Mais je ne crois pas en un football italien, anglais, espagnol… Je veux m’adapter au championnat, choisir des joueurs adaptés à la Ligue 1. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (05/07/2022)