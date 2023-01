L’Olympique de Marseille a ouvert la marque en début de seconde période grâce à un nouveau but de Nuno Tavares. L’ailier gauche a une nouvelle fois marqué un but somptueux à voir en images ci-dessous

A lire aussi : Dossier Malinovskyi relancé, les attentes de Papin au Mercato et le match face au MHSC… Les 3 infos OM de ce lundi

It’s not a surprise anymore… Nuno Tavares scores again for Marseille!

pic.twitter.com/nUxUcnkXiz

— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) January 2, 2023