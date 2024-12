OM : le surprenant recrutement jusqu’à la fin de saison…

L’Olympique de Marseille a recruté un ancien arbitre international en tant que consultant en arbitrage jusqu’à la fin de la saison. Cette décision fait suite à une réflexion du club sur les décisions arbitrales controversées lors de ses matchs contre l’OL et le PSG cette saison.

L’OM a pris l’initiative d’apporter quelques ajustements au sein de son organisation bien avant le mercato d’hiver. Selon les informations de L’Équipe, le club marseillais a récemment fait appel à Frank Schneider, un ancien arbitre international, pour renforcer ses capacités en matière d’arbitrage. Ce recrutement s’inscrit dans une réflexion plus large menée par l’OM suite aux polémiques autour des décisions arbitrales lors de leurs matchs contre l’OL et le PSG cette saison.

L’OM recrute Frank Schneider, un ancien arbitre international

Après avoir mis fin à sa carrière d’arbitre en 2022, Frank Schneider rejoint les Phocéens en tant que consultant en arbitrage. Sa mission, qui s’étendra jusqu’à la fin de la saison, consiste à apporter son expertise en tant que « prestataire de service extérieur ». Ce rôle n’est pas une première pour l’ancien arbitre, puisque Schneider avait déjà exercé une fonction similaire lors de la saison 2022-2023 à Strasbourg.

L’OM, confronté à plusieurs décisions controversées cette saison, a jugé nécessaire de se doter d’un expert pour analyser et conseiller le club sur les aspects liés à l’arbitrage. Avec l’arrivée de Frank Schneider, l’objectif est de mieux comprendre les enjeux et d’apporter des éclaircissements sur les décisions qui ont pu affecter le parcours de l’équipe. Cette collaboration témoigne de la volonté des dirigeants marseillais d’améliorer leur relation avec les arbitres et d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des matchs.



Ainsi, Schneider pourrait jouer un rôle clé dans les mois à venir, offrant un regard d’expert pour aider l’OM à naviguer dans les enjeux liés à l’arbitrage et à préparer l’équipe pour les défis à venir.