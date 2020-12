OM : Le terrible aveu de Jordan Amavi concernant la Ligue des Champions

Ce jeudi, Jordan Amavi était présent en salle de presse au centre RLD. l’arrière gauche de Marseille, estime que l’OM avait de le niveau de la Ligue des Champions et a confié sa déception d’être passé à côté de la compétition…

Alors que l’ex-joueur de l’OM, Adil Rami est revenu sur le parcours de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, le champion du monde 2018 assure que l’OM est à son niveau dans la compétition. Jordan Amavi a confirmé que l’OM avait le niveau pour l’Europe tout en confiant que la victoire mardi face aux Grecs avait soulagé l’effectif.

les autres on peut-être eu plus envie que nous – jordan amavi

« On se devait de gagner parce qu’on était sur une série compliquée, ça fait du bien au moral. On a enchainé deux victoires en championnat et en Ligue des champions. Il va falloir continuer sur cette dynamique. Ça fait du bien de gagner mais ce n’est pas ce qu’on attendait. Ce qui nous a manqué, c’est qu’on n’a pas répondu présent. On a le niveau mais on ne l’a pas fait. On en est là mais il faut se concentrer sur le match de demain (vendredi). On a l’état d’esprit. Les autres ont peut-être eu plus envie que nous. On a essayé de faire ce qu’il fallait mais on n’a pas réussi Pour ce qui est de City, on va aller là-bas pour faire quelque chose. On en reparlera, on verra le match de la semaine prochaine. » Jordan Amavi – Source : Conférence de presse (03/12/2020)