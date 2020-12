OM : Adil Rami pointe du doigt le mercato de Marseille

L’OM a remporté sa première victoire en Ligue des Champions mardi face à l’Olympiakos (2-1). Mais même après cette victoire, le consultant de RMC Sport, Adil Rami estime que l’Olympique de Marseille est à son niveau dans cette compétition.

L’ ex-joueur de l’OM, Adil Rami est revenu sur le parcours de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions pour RMC Sport. Le champion du monde 2018 assure que l’OM est à son niveau dans la compétition…

on ne sait pas quel est le projet de l’olympique de marseille – adil rami

A lire aussi : Ex OM : Riolo s’emporte et fracasse Garcia !

« Je pense que l’Olympique de Marseille est à son niveau. Dans le sens où ils méritent leur place en Ligue des Champions malgré tout. Les joueurs et l’entraîneur ont fait leur devoir pour être en Ligue des Champions. Je trouve que la poule n’était pas extraordinaire, j’ai du respect pour l’Olympiakos et Porto mais avec une équipe de l’OM plus renforcée, Marseille aurait pu espérer quelque chose. En Ligue 1 pour Marseille ça passe, mais en Ligue des Champions il manque des recrues. L’équipe est à son niveau, mais pour aller plus haut il faut que les dirigeants recrutent. On ne sait pas quel est le projet de l’Olympique de Marseille… »

Adil Rami – Source : RMC (01/12/2020)