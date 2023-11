OM : Le terrible constat de Bernard Pardo…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’avance pas, pire le club sombre au classement. Les joueurs ont bien du mal à réagir, ce que l’ancien olympien Bernard Pardo pointe du douigt. Il manque des leaders dans cette équipe.

Pour La Provence, Bernard Pardo a souligné l’absence de leaders dans cet OM, de joueurs capables de secouer les autres : « Je suis triste de voir mon OM comme ça. On est malmené à l’extérieur, à la maison on n’arrive pas à être le patron, à s’affirmer… Alors qu’on a 63 000 personnes présentes là tous les matches. Et ils ne sont pas là contre ns, ils sont là pour nous. Il manque un aboyeur, un mec pour aller un peu plus au charbon. Être meneur d’hommes, ça ne s’improvise pas, on l’est ou on ne l’est pas. Ce sont les patrons qu’on doit voir dans ces moments-là, qui doivent monter au créneau et qui doivent être là sur le terrain. Ils n’ont pas le droit de se cacher. Mais malheureusement, il n’ y a pas de cadre dans cette équipe. »

L’OM a concédé un match nul ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Les marseillais ont de nouveau livré une prestation catastrophique. Sur son compte Instagram, le journaliste de Football Club de Marseille Benjamin Courmes souligne le niveau affligent des recrues estivales cette équipe de l’Olympique de Marseille cette saison et se dit très inquiet pour la suite de la saison.

« Très inquiet pour l’OM. Cette équipe est l’une des plus faibles de la dernière décennie. Harit Correa, Ndiaye, Vitinha, je n’ai pas souvenir d’un quatuor offensif aussi mauvais. Pris Individuellement, ces joueurs seraient peut être performants dans une équipe qui tourne, entourés de tauliers qui assumeraient la responsabilité du jeu et des résultats. On a malheureusement fabriqué une équipe de gentils joueurs qui transpirent la peur. Gattuso est clairement en train de s’en rendre compte.

Et cette peur ils sont en train de nous la transmettre. A la lecture du classement elle est tout à fait légitime. »