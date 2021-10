OM : La terrible confidence de Kevin Strootman

Kevin Strootman a rejoint Cagliari au mercato estival. Alors qu’il ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OM, il réalise lui et son équipe un début de saison très difficile…

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir cette saison, loin de l’Olympique de Marseille. Et ses désirs ont été entendus, puisqu’il s’est engagé avec Cagliari encore une fois sous la forme d’un prêt. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, l’écurie Sarde est bon dernier du Calcio. De plus, le milieu de terrain n’a joué qu’un seul match en intégralité (un total de 471 minutes cette saison sur 5 matches de Serie et un de coupe d’Italie). D’après la Gazzetta dello Sport, ce manque de temps de jeu est du à une multitude de pépins physiques (cuisse) qui l’empêche de jouer un match complet…

Dans un entretien accordé à la Corriere dello Sport, il a reconnu ne plus avoir le même niveau qu’il y a cinq ans :

Sept ans sont passés– Strootman

« Lutter pour ne pas descendre, c’est presque un autre sport. Maintenant, je ne joue plus pour le titre, je n’y pense même plus, c’est la réalité que j’ai apprise au Genoa, je dois la montrer ici aussi à Cagliari. Je sais que je dois donner plus. J’ai eu quelques problèmes à une cuisse après un coup, mais, maintenant, je suis bien et je travaille fort. Avant, c’était un peu difficile de travailler avec les matches rapprochés, mais, maintenant, il y a plus de temps pour pouvoir faire mieux. Sept ans sont passés, mais j’espère de jouer à ce niveau pour que l’on m’appelle encore la machine à laver. » Kevin Strootman— Source: Corriere dello Sport (12/10/21)

Le président de Cagliari, avait donné des précisions financières sur le transfert du milieu de terrain, et l’Olympique de Marseille ne sort pas forcément gagnant dans cette opération…

Un salaire couvert à 70% par Marseille — Giulini

« S’il y a d’autres opportunités sur le marché, comme celle de Strootman, qui a un salaire couvert à 70% par Marseille, nous les saisirons d’office. Kevin m’a même dit qu’il voulait terminer sa carrière ici avec nous » Tommaso Giulini – Source: Corriere dello Sport (14/07/21)