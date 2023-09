OM: « Le VAR est un outil pour une tricherie légale ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), l’Olympique de Marseille peine à convaincre dans le jeu. Les Olympiens ont également été victimes de plusieurs décisions douteuses du VAR depuis le début de la saison. Notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Philippe Pujol (auteur et réalisateur) a vivement critiqué cette technologie à l’occasion de la sortie de son film « les yeux dans les miens » sur Canal+ le 17 septembre à 21h05.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Les hommes de Marcelino ont aussi été victimes de mauvaises interprétations de la part du VAR, notamment contre le Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club phocéen s’est vu refuser deux buts, à chaque fois pour un hors-jeu infime. Le penalty pour une main de Mattéo Guendouzi (2-1, 90e+9) a été aussi sifflé après consultation de l’arbitrage vidéo, qui n’a pas été utilisé pour une main d’un défenseur grec dans sa surface lors de la première période, ou pour une faute sur le milieu marseillais six minutes auparavant (90e+3).

« Aujourd’hui, on fait ce que l’on veut du VAR. On met dix arbitres, il y aura dix décisions différentes »

« Le VAR est un outil pour une tricherie légale, affirme Philippe Pujol. Il faut se positionner au bon endroit pour être du bon côté du VAR. J’aurais aimé l’avoir à l’époque de la main de Vata, qui a traumatisé toute ma génération. Cela fait partie d’une initiation. À ce moment-là, j’ai 14 15 ans et j’apprends l’injustice. La main est flagrante et on n’en parle de partout, que ce soit dans les médias ou même au lycée. Aujourd’hui, on fait ce que l’on veut du VAR. Autant jouer à Fifa, déplore le journaliste. On met dix arbitres, il y aura dix décisions différentes pour des raisons plus ou moins valables. C’est une absurdité au nom du football business. Mon film est justement que veut détruire le foot business, a ajouté le réalisateur du documentaire « les yeux dans les miens ».