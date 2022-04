OM : L’échange taquin entre Sampaoli et Mandanda devant Samir Nasri !

Anciens coéquipiers à l’Olympique de Marseille, Samir Nasri et Steve Mandanda ont pu se retrouver à la Commanderie lors du tournage de l’interview entre l’ancien minot et Jorge Sampaoli… L’occasion pour le gardien d’envoyer un message à son coach !

Cette saison est très particulière pour Steve Mandanda. Depuis l’arrivée de Sampaoli et de Pau Lopez, il est relégué à un poste de remplaçant au poste de gardien de but et ne joue que les rencontres de Conference League.

Sampaoli ne veut pas me faire jouer, mais tranquille — Mandanda

Toujours resté discret à ce sujet dans les médias, en conférence de presse ou même des retours du vestiaire, le portier légendaire de l’OM a envoyé un message de façon taquine à son entraîneur ! Samir Nasri a rendu visite à son club formateur durant la trêve internationale pour une interview avec Jorge Sampaoli.

Diffusé sur Canal + dans le Canal Football Club, cet entretien a montré un échange plutôt inédit entre le coach argentin et Mandanda. Lorsque Samir Nasri a demandé à l’ancien international français comment il allait, il ne s’attendait certainement pas à cette réponse pleine d’honnêteté !

« Ça va, on est là, toujours hein. (en montrant Sampaoli) Il ne veut pas me faire jouer lui, mais tranquille » Steve Mandanda – Source : Canal +

Cet échange entre Sampaoli et Mandanda 😂 Mandanda : « Ca va, on s’accroche. Il veut pas me faire jouer mais tranquille ! » Sampaoli : « Il a appris à jouer avec moi ! » (@CanalFootClub)pic.twitter.com/KIQcDqIHFT — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 4, 2022

Pau Lopez estime qu’il n’est pas sûr de jouer en Ligue 1… (Idem pour Mandanda en C4)

Avant le déplacement à Saint-Etienne (victoire 2-4), le portier espagnol Pau Lopez était en conférence de presse jeudi après-midi au centre RLD. Le gardien a été interrogé une nouvelle fois sur la concurrence et sa relation avec Steve Mandanda.

« Notre relation n’a pas changé. C’est une rivalité saine entre nous deux. On s’entraîne ensemble, on prépare les matchs au mieux, puis le coach décide. Dans la façon de nous soutenir, on a une telle relation qu’on n’a pas besoin d’ajouter quelque chose de plus. On sait comment se préparer, ou comment laisser l’espace à l’autre pour qu’il se sente à l’aise ». Pau Lopez – source : Conférence de presse (31/03/2022)