OM : L’effet Gasset se fait déjà ressentir auprès des joueurs?

L’Olympique a présenté Jean-Louis Gasset à la presse ce mardi après qu’il ait dirigé sa première séance d’entraînement au centre RLD. L’effet du nouveau coach se fait déjà ressentir !

Quelque chose s’était cassé entre l’OM et Gennaro Gattuso. Le coach italien a dû quitter le club et laisser sa place à Jean-Louis Gasset qui a dirigé sa première séance d’entraînement ce mardi matin. L’occasion pour le coach de discuter avec ses joueurs et de faire un peu de travail, notamment devant le but.

Depuis quelques semaines, les retours sur les entraînements ne faisaient pas franchement rêver. Pour une fois, on y a vu des sourires, de la joie, de la bonne humeur et surtout de belles frappes pleine de confiance. L’effet de Jean-Louis Gasset est déjà en train de se faire ressentir? Réponse dès jeudi au Vélodrome contre le Shakhtar où un résultat est très attendu !

A LIRE AUSSI : OM : Les « cadres » avaient lâché Gennaro Gattuso?

𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 🧢 Fraîchement arrivé, notre nouveau coach a dirigé sa 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐞́𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ce matin au Centre RLD ! 🛠️⚽️ pic.twitter.com/k1tzpTZ84y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Le message qu’a fait passer Gasset aux joueurs

A LIRE AUSSI : OM : Déçu, Riolo met Longoria et McCourt devant leurs responsabilités !

#Gasset : « J’ai regardé le match de dimanche et je cherchais à comprendre. J’ai vu la conférence de presse Gattuso, j’aime l’homme et j’adoré le joueur. Et quand j’ai vu que son équipe n’avait pas d’âme et qu’il n’avait plus les clés. On a des moments comme ça dans les carrières.… pic.twitter.com/zhCBLL8U9H — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2024

« J’ai vu le groupe ce matin, je leur ai dit ce que j’avais réussi avec des groupe moins fort. le mental c’est 80% des performances, ils ont tout. Ils sont à l’OM, il gagnent de l’argent, ils doivent tous faire un peu plus chacun. Quand on prend des buts comme ça, ce n’est pas une question de système, mais de mental. Il faut les rassurer (…) « Je vais faire tout mon possible pour faire la meilleure fin de saison possible. Il y a des discussions devant tout le monde et il y a des discussions plus personnelles où je suis plus aggressif avec les gens parce qu’ils ne donnent pas assez. Dans un passé récent je l’ai vu beaucoup plus fort, peut-être qu’ils ont la grosse tête ou qu’ils se disent que c’est assez. Devant le groupe je dois rassurer mais en individuel je suis plus offensif, » a déclaré le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.