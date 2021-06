Mercato OM: L’émotion de Gerson au moment de partir…

Gerson va donc quitter son club de cœur Flamengo, pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Un départ qui semble l’attrister, lui qui s’est relancé dans cette grande écurie brésilienne…

Grand supporter de Flamengo, c’est chez l’ennemi Fluminense que Gerson débute dans le monde du football. Il rejoint l’Europe en s’engagent avec l’AS Roma, mais après une expérience ratée au vieux continent, il retourne dans son pays natal. Il réalise son rêve, en signant à Flamengo, son équipe de cœur depuis qu’il est petit. Ainsi, son départ vers l’Olympique de Marseille l’a touché jusqu’au larme, au moment d’accorder une interview à la chaîne de l’institution auriverde.

Je deviens émotif- Gerson

« Je deviens émotif en me souvenant de tout ce que j’ai vécu dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l’intérieur et à l’extérieur du terrain. Des idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j’emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier. » Gerson – Source: Flamengo (22/06/21)

Gerson ému aux larmes de quitter Flamengo 🇧🇷 pic.twitter.com/4dWV8u9qlM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 23, 2021