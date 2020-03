OM : L’émotion de Jean Charles de Bono suite à la disparition de Michel Hidalgo

Notre consultant Jean-Charles de Bono a rendu hommage à Michel Hidalgo, ancien entraineur de l’OM décédé hier…

Michel Hidalgo est mort à l’âge de 87 ans ce jeudi à Marseille. Son entourage précise que ce dernier est décédé « naturellement, d’épuisement » et qu’il « ne s’était pas remis de la mort de son ami le footballeur Raymond Kopa en mars 2017. » Une triste nouvelle, notre consultant Jean-Charles de Bono lui a rendu hommage.

J’ai une pensée pour sa famille– De Bono

« C’est un monsieur que j’ai bien connu quand j’étais à OMTV, puisqu’il participait aux émissions. C’était un grand monsieur avec beaucoup de respect, je pense qu’on devrait prendre exemple sur des personnes comme ça, il avait beaucoup d’humilité. J’ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec ce monsieur, à chaque émission il venait avec sa bouteille de champagne pour nous l’offrir. Il respectait les gens, et adorait son entourage. Il a fait beaucoup pour le football français et a ramené des trophées à l’OM. J’ai une pensée pour sa famille et pour Michel Hidalgo. Je lui disait que c’était mon idole de par son passé et son caractère admirable. » Jean-Charles de Bono— Source: Débat foot marseille