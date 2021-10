OM: L’émotion du petit-fils de Bernard Tapie

Marseille a une nouvelle fois rendu un magnifique hommage au grand président qu’était Bernard Tapie. Son petit-fils qui a pu donner le coup d’envie n’a pas caché son émotion…

Le fils, petit-fils, ainsi que l’arrière petit-fils ont donné le coup d’envoi de match entre l’OM et Lorient, ce dimanche au stade Vélodrome. Les deux virages ont honoré la mémoire du boss à travers deux magnifiques tifos, et « We are the champion » a été joué au violon avant la rencontre.

Son petit-fils Rodolphe, a tenu une fois a remercier les supporters de l’Olympique de Marseille :

Énormément d’émotion– RMD

« Énormément d’émotion. Cela me fait plaisir, cela m’a rappelé 1993, quand mon grand-père m’avait permis de faire le coup d’envoi. C’était un OM-Lens, première journée de championnat. Vingt-huit ans plus tard, mon fils le fait avec moi… c’est énorme. Beaucoup d’émotion pour moi et surtout pour lui, il était impressionné au milieu de tout ça. Quand tu vois l’amour que nous donnent les supporters depuis le 3 octobre, ça nous donne une force incroyable. On n’a pas de mots. » Rodolphe Michaux-Tapie— Source: RMC (17/10/21)

On a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille — Di Meco

Dans les médias, plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ayant connu Bernard Tapie ont été invité à parler de leur relation avec lui. Eric Di Meco paraissait très touché lors de sa première intervention à ce sujet au micro de RMC.

Dimanche dernier, il a de nouveau été sollicité par Téléfoot. Le latéral gauche n’a pas caché son attachement à Bernard Tapie et surtout l’importance qu’il a eu dans sa carrière. Pour lui rendre hommage, Eric Di Meco pense également que de faire une statue serait une bonne solution.

« On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d’un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. Si je n’avais pas croisé cet homme là, s’il n’était pas venu à l’OM, je n’aurais peut-être pas fait la carrière que j’ai faite. Faut marquer le coup, on a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille. » Eric Di Meco— Source: Téléfoot (10/10/21)

« On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d’un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. » Eric Di Meco rend hommage à Bernard Tapie, son ancien président à l’OM (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/OMN8ZnBDGV — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 10, 2021