OM : L’énorme ambition assumée par ce joueur clé de De Zerbi !

Avec le recrutement de Roberto De Zerbi, l’OM veut viser haut et certains ne s’en cachent pas. C’est de cas de Géronimo Rulli, gardien de l’OM, qui a exprimé sa confiance dans le projet du club, soulignant que malgré son jeune collectif, l’équipe est sur la bonne voie et n’a pas encore atteint son plein potentiel.

Géronimo Rulli, gardien de l’Olympique de Marseille, a affiché ses ambitions et sa confiance envers le projet du club dans une interview accordée à RMC. Auteur d’un solide début de saison, le portier argentin a insisté sur le fait que l’équipe, malgré sa jeunesse et son manque d’expérience collective, est sur la bonne voie pour accomplir de grandes choses. « On est une équipe avec quatre mois d’ancienneté, très peu de vécu et de compétition ensemble », a-t-il souligné, précisant que plusieurs joueurs ont manqué des périodes importantes en raison des convocations en sélection. Cependant, Rulli reste convaincu que l’OM est sur le chemin de la réussite, expliquant que des éléments positifs sont déjà apparus plus rapidement que prévu, ce qui est un signe de progression.

Dans un entretien exclusif à RMC Sport, Geronimo Rulli partage sa technique pour être aussi fort dans l’exercice des penalties. Le gardien de l’OM se confie également sur sa relation avec Emiliano « Dibu » Martinez, son concurrent en sélection argentinehttps://t.co/RLRQXy1u3D — RMC Sport (@RMCsport) December 5, 2024

On n’a pas encore vu la moitié de ce que l’on est capable de faire

Actuellement classé deuxième en Ligue 1, l’OM peut se satisfaire de ses résultats, mais Rulli rappelle que l’équipe n’a pas encore atteint son plein potentiel. « On n’a pas encore vu la moitié de ce que l’on est capable de faire », a-t-il confié. Le gardien met en avant l’importance de maintenir un état d’esprit positif, de solidarité et d’épanouissement au sein du groupe, ce qu’il considère essentiel pour le succès collectif. Selon lui, une bonne ambiance dans le vestiaire, sans place pour les égos, est cruciale pour progresser ensemble.

Devenir la meilleure équipe de France. Au bout du compte, c’est ça l’objectif !

L’argentin s’est également exprimé sur les critiques des supporters concernant le jeu de l’équipe, notamment les relances courtes, souvent jugées risquées. Rulli a réagi avec fermeté, expliquant que ces critiques ne changeront pas la philosophie de jeu de l’entraîneur. « Ils peuvent crier, pleurer, critiquer ou avoir peur, on ne va pas changer la nature de notre jeu d’équipe, car on croit en notre entraîneur, en sa philosophie et en son projet. Il faut y être fidèle parce que c’est le chemin correct pour devenir la meilleure équipe de France. Au bout du compte, c’est ça l’objectif.» Le message est clair : l’OM croit en sa stratégie, et les résultats viendront avec le temps, tant que l’équipe reste unie et fidèle à sa ligne de conduite.