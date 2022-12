OM : L’énorme coup de pression de Boudjellal qui menace de porter plainte !

L’Olympique de Marseille affrontera le Hyères FC en 32e de finale de la Coupe de France. Le club varois qui devait initialement recevoir s’est vu refuser l’organisation de la rencontre au stade Mayol de Toulon. Son président Mourad Boudjellal a décidé de porter plainte contre l’Etat…

Selon les informations de France Bleu, Boudjellal compte déposer une requête contre l’État devant le tribunal administratif de Toulon, après s’être vu refuser l’organisation de la rencontre HFC-OM au stade Mayol de Toulon par la Fédération Française de football pour une question de sécurité. Mourad Boudjellal va attaquer l’État pour manquement à sa mission régalienne de sécurité, a-t-il indiqué à France Bleu.

j’ai proposé de financer et qu’on m’a répondu qu’il n’y avait pas les effectifs – Boujellal

« Pour le dirigeant du club varois, il y’aurait « Il y a un manque d’équité sportive, une perte de visibilité et une perte financière. Aujourd’hui, une des missions régaliennes de l’État, c’est d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a une véritable défaillance de l’État sur ce match, d’autant que j’ai proposé de financer et qu’on m’a répondu qu’il n’y avait pas les effectifs (…) Aujourd’hui, dans un match Hyères-Marseille, Toulon est une zone de non-droit. Ce n’est pas l’État qui décide ou doit se dérouler le match, ce sont quelques voyous » a poursuivi ce dernier, au micro de France Bleu. » Mourad Boudjellal – Source France Bleu (06/12/2022)

