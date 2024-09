OM : L’énorme déclaration d’amour d’Ismaël Koné après son premier match au Vélodrome !

L’OM s’est imposé 2-0 face à Nice. Un match pas si simple que cela avec trop d’occasions concédées à l’adversaire. Après la rencontre, Ismael Koné s’est exprimé en zone mixte et a affiché sa joie de pouvoir évoluer dans un stade comme le Vélodrome !

En zone mixte, Ismaël Koné s’est régalé pour ses premières minutes disputées au stade Vélodrome : « Tout s’est très bien passé, on a pris les trois points. Je suis très content d’avoir pu rencontrer les fans pour la première fois. Tout le monde est content, c’est un très beau souvenir que je vais garder en mémoire. Notre match n’était pas parfait, on a montré quelques lacunes, mais le plus important était de faire en sorte de gagner. On a montré de belles choses aussi et Luis a mis un beau but. Et puis, le Vélodrome, c’est incroyable ! Le voir en étant sur le terrain, c’est autre chose. Ce n’est pas pour rien que c’est l’un des meilleurs stades du monde ! Je suis content de pouvoir le vivre. »

Amine Harit estime que son équipe a su attendre pour ensuite faire mal à l’adversaire. «On était frustrés du match contre Reims, mais ce soir tout était réuni et il fallait faire un grand match face à ce magnifique public uni. En première mi-temps, ils ne nous ont pas laissés d’espace, ils étaient bien resserrés. On a su être patient pour les piquer. C’est la marque des grandes équipes. On va profiter du spectacle maintenant. Il fallait marquer quand cela allait faire mal et c’est ce que l’on a fait, c’est mérité. Ils ont bien étudié notre jeu, mais on sait ce qu’on doit faire pour la suite», a-t-il indiqué sur les caméras de BeIN Sports.

Une victoire qui satisfait Roberto De Zerbi. Soir de première au Vélodrome. Les Marseillais se sont imposés pour la première fois à domicile cette saison. Une victoire 2-0 dans le derby du Sud face à Nice. Première titularisation et premier but pour Neal Maupay, premier cleansheet de la saison également pour Rulli. De quoi satisfaire le coach olympien, surtout dans un volcan pareil. « Le Vélodrome ? C’était merveilleux. C’est un honneur d’entraîner dans ce stade. Je suis heureux à Marseille, je ne ressens pas de pression. La seule pression que j’ai, c’est de bien travailler. Je suis content de cette victoire, qui était importante. Mais on peut encore améliorer beaucoup de choses : dans l’utilisation du ballon, pour ressortir à partir de la défense, la vitesse de circulation du ballon par exemple. Les internationaux sont revenus tardivement, on n’a pas pu préparer ce match de façon optimale, mais on va encore s’améliorer. », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de Bein Sport.

