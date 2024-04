OM – Lens : Haise annonce 3 voire 4 absents importants !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit Lens ce dimanche à 21 heures en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. De nombreux joueurs de part et d’autre devraient être absents !

Après avoir renoué avec la victoire dans la douleur face à Clermont (1-0), Lens viendra défier ce dimanche l’OM au Vélodrome. Pour ce choc si important dans la course à l’Europe, Franck Haise a annoncé que 3 de ses joueurs seront absents et 1 très incertain.

« Wesley (Saïd) a fait une bonne semaine, comme Jhoanner (Chavez) qui avait aussi avancé et repris. Ils sont totalement opérationnel. Jo (Jonathan Gradit) est suspendu, Kodir (Abdukodir Khusanov) sera absent pour ce match, on devrait le récupérer semaine prochaine. Il partait durant un mois pour un service militaire obligatoire, ou il y avait négociations. Si choix il y a eu, cela a été assez rapide. Le troisième élément plus qu’incertain, qui ne sera sans doute pas dans le groupe, c’est Salis (Abdul Samed) qui a une inflammation au niveau du pied. Il ne s’est pas entraîné ces deux derniers jours. »

Jimmy Cabot, absent de longue date suite à une blessure au genou manquera lui aussi le déplacement à Marseille.

Cabot toujours forfait… Gradit suspendu, Khusanov absent tout comme surement Abdul Samed

Sarr de retour, Mbemba et Merlin forfaits !

Côté olympien on note encore beaucoup d’absent mais également un retour important, celui de Sarr !

En effet, l’OM a récupéré Gigot puis Murillo et Clauss. C’est maintenant au tour d’Ismaila Sarr d’être disponible. Cependant, Rongier, Meité et Nadir sont toujours blessés. C’est aussi le cas de Chancel Mbemba qui souffre du genou, et de Merlin qui est en phase de reprise. Moumbagna est lui suspendu pour son carton rouge sévère face à Nice (2-2).

Jean-Louis Gasset a fait le point en conférence de presse aujourd’hui. « Sarr est avec nous. Il a bien travaillé, il a repris l’entraînement avec nous et il replacera Faris Moumbagna suspendu. Clauss a joué 70 minutes face à Nice. Merlin a repris le footing. Il va recommencer les appuis demain matin et il sera opérationnel lundi ou mardi. Pour Mbemba c’est plus compliqué. Il a un ménisque qui se déplace dans le genou. Ça va un peu mieux mais on est en alerte permanente. »