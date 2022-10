OM – Lens : Haise annonce la couleur (et ses solutions à droite) !

L’OM reçoit le RC Lens demain soir. Un match important dans la course au podium et le coach nordiste Franck Haise compte bien conserver sa place. Il a aussi expliqué en conférence de presse comment il allait remplacer Cabot, blessé.

En conférence de presse, Franck Haise a évoqué le match face à l’OM et les qualités de son homologue Igor Tudor. Il a aussi fait le point sur le poste de latéral droit.

On est sur le podium, tant qu’on y est, on se battra pour y rester

« Ils ont beaucoup de qualité, d’intensité, et de capacité à maitriser. C’est une équipe très complète, qui le montre aussi en Ligue des Champions. Igor Tudor montre à tout le monde qu’il peut faire de très très belles choses, malgré des critiques précoces. C’est une force collective. Avec un effectif large et qui est là pour jouer sur deux tableaux. Sanchez est un joueur hors-normes. Sans parler de moyens, c’est actuellement un concurrent direct. On est sur le podium, tant qu’on y est, on se battra pour y rester. » Franck Haise – source : Conférence de presse (20/10/2022)

Lens doit faire avec l’absence longue durée de son piston droit Jimmy Cabot, recruté pour remplacer Clauss. Mais Haise a des solutions.

Frankowski option numéro 1, le jeune Thiam comme possibilité en fin de match !

« Quand on est coach, on regarde d’abord les joueurs qui sont là, les ressources du groupe et il n’y en a pas 50 000, c’est sûr. Cela peut passer par faire jouer un joueur faux pied comme on le fait avec Przemyslaw Frankowski quand il joue piston gauche ou avec Massadio Haïdara quand il évolue axe droit. Przemyslaw Frankowski, qui connait le poste, est aujourd’hui l’option numéro 1. (…) On a fait venir des jeunes de la réserve. En véritable piston droit formé à ce poste, il y a Mamadou Thiam qui a beaucoup de travail et qui n’est pas titulaire à part entière en National 3. Mais au moins, ils viennent s’entraîner avec nous. Je connais les jeunes de la Gaillette, ils s’entrainent avec nous et c’est déjà une bonne chose, en fonction des besoins, ils pourront déjà apparaitre dans le groupe ». Franck Haise – source : Conférence de presse (20/10/2022)