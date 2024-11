OM – Lens : Les images de la chaude fin de match dans le tunnel de Bollaert !

L’Olympique de Marseille s’est imposé trois buts à un hier après-midi à Bollaert face à Lens. Une rencontre qui s’est terminée dans un climat tendue…

Téléfoot montre ainsi sur son compte X (anciennement Twitter) des images de l’après-match. Alors que Pablo Longoria attend ses joueurs pour les féliciter, une échauffourée semble débuter un peu plus loin avec des joueurs marseillais. Will Still, l’entraîneur artésien suspendu hier, expliquera en conférence de presse : « il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l’arbitre. »

« On me raconte qu’à la mi-temps il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l’arbitre. » En conférence de presse d’après-match, Will Still se montrait déçu par certaines décisions arbitrales (@marinemrk avec @SaberDesfa) pic.twitter.com/CziSesJDa3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024



Bref, encore un match de Ligue 1 qui s’achève dans un climat apaisé…

« Avant la deuxième période, Marseille râle un peu. Et en deuxième période… »

Florian Sotoca et Pierre Dréossi s’étaient aussi plaint de l’arbitrage.

Comme rapporté par L’Équipe, l’attaquant artésien a expliqué : « Je ne sais pas s’il y a faute (de Fulgini). Mais revenir à 80 m du but adverse, d’autant plus qu’il y a main de Rabiot 30 » avant, ça dénature un peu le foot. On est là pour vivre des émotions énormes, et trente secondes après, il vous annule ce but. Depuis le début de saison, il y a beaucoup de situations qui sont en notre défaveur. On sait que la VAR est là pour aider l’arbitre. Ce sont des choses qui arrivent. À nous de tuer les matches. » Avant d’ajouter un peu de mauvaise foi à l’affaire : « Il y a deux poids, deux mesures. Si Maupay marque le premier but (40e), je ne suis pas sûr que l’arbitre revienne sur la faute (préalable) de Greenwood sur Danso. Il faut voir les choses, si tout le monde va dans la même direction. Cela m’embête un peu mais encore une fois, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. M. Wattelier (l’arbitre) a laissé beaucoup jouer. On a aimé. Avant la deuxième période, Marseille râle un peu. Et en deuxième période, on voit peut-être un autre visage de l’arbitrage. »

