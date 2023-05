OM : « Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre! »

Lens dispose de 2 points d’avance sur l’OM à 3 journées de la fin du championnat de Ligue 1. Les olympiens doivent faire un sans faute et espérer en même temps un faux pas du RCL qui doit jouer deux matches à l’extérieur…

Lens va se déplacer à Lorient et Auxerre, alors que l’OM ira à Lille et Ajaccio. Interrogé par La Provence, Marcel Dib estime qu’une victoire à Lille serait un grand pas vers l’objectif de la deuxième place: « Selon moi, Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre. Ce week-end sera extrêmement important pour le classement final. Si on gagne ce match là, on finira 2e, j’en suis convaincu. Ce sera très difficile, car les Olympiens apparaissent un peu émoussés depuis quelques semaines. Mais ça peut le faire, parce qu’on est meilleurs à l’extérieur où l’on joue de manière plus libérée. »

Ca peut le faire, parce qu’on est meilleurs à l’extérieur où l’on joue de manière plus libérée

A LIRE AUSSI : OM – Angers (3-1) : Tudor est fier de ses joueurs

Jordan Veretout (30 ans, 35 matchs et 4 buts en L1 cette saison) avait donné son sentiment sur le sprint final au micro de Prime au terme de la rencontre.« C’est tous ensemble qu’on pourra aller chercher cette 2e place. En tout cas on ne lâchera pas. On sait que Lens est devant, à eux de ne pas faire un faux pas parce qu’on sera derrière », a ainsi déclaré Jordan Veretout juste après la victoire du club marseillais.