OM: L’entraîneur de Granville espère lui aussi la recette du match…

L’OM affronte Granville en 32ème de finale de Coupe de France vendredi soir. Le coach du club amateur espère que les marseillais laisseront la recette du match…

Selon les informations relayés par La Provence à la fin de la rencontre Trélissac – OM, l’Olympique de Marseille n’aurait pas laissé sa part de la recette de la rencontre de Coupe de France. Francis Colbac maire de Trélissac avait fustigé l’attitude des dirigeants olympiens, alors que le président du club s’était lui aussi montré consterné. L’entraîneur de l’US Granville qui affronte l’OM vendredi soir souhaite modifier la règle. En effet, ils aimerait que la recette du match soit obligatoirement reversée aux clubs amateurs…

qu’ils nous en laissent un maximum– Gallon

« Je le dis et je le répète. Pour moi, il y a un règlement. L’OM a respecté le règlement. Pour qu’il n’y ait plus de problème, il faut changer le règlement. Je propose que les clubs de L1 et L2, quand ils jouent contre des équipes amateurs, soient obligés de laisser la recette. Mais à partir du moment où ils ne sont pas obligés de laisser la recette, ils font comme bon leur semble. Il n’y a pas de polémique. Par contre, s’ils veulent nous laisser la recette, nous sommes preneurs. Parce que nous, on en aura besoin pour préparer la saison prochaine. Qu’ils nous en laissent un maximum. » Johan Gallon (coach de Granville)— conf de presse